Harga Polter Hari Ini

Harga live Polter (POLTER) hari ini adalah $ 0.00024733, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POLTER ke USD saat ini adalah $ 0.00024733 per POLTER.

Polter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,882, dengan suplai yang beredar 92.67M POLTER. Selama 24 jam terakhir, POLTER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.81, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00024649.

Dalam kinerja jangka pendek, POLTER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Polter (POLTER)

Kapitalisasi Pasar $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.92K$ 22.92K $ 22.92K Suplai Peredaran 92.67M 92.67M 92.67M Total Suplai 92,674,470.13001236 92,674,470.13001236 92,674,470.13001236

Kapitalisasi Pasar Polter saat ini adalah $ 22.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POLTER adalah 92.67M, dan total suplainya sebesar 92674470.13001236. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.92K.