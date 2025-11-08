Harga Power Play Hari Ini

Harga live Power Play (POWER) hari ini adalah $ 0.00000823, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POWER ke USD saat ini adalah $ 0.00000823 per POWER.

Power Play saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,228.76, dengan suplai yang beredar 1.00B POWER. Selama 24 jam terakhir, POWER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0006774, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000504.

Dalam kinerja jangka pendek, POWER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Power Play (POWER)

Kapitalisasi Pasar $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

