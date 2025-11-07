BursaDEX+
Harga live Powerloom hari ini adalah 0.00352694 USD. Lacak informasi harga aktual POWER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POWER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Powerloom hari ini adalah 0.00352694 USD. Lacak informasi harga aktual POWER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga POWER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang POWER

Info Harga POWER

Penjelasan POWER

Whitepaper POWER

Situs Web Resmi POWER

Tokenomi POWER

Prakiraan Harga POWER

Logo Powerloom

Harga Powerloom (POWER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 POWER ke USD:

$0.00352694
+7.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Powerloom (POWER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:07:41 (UTC+8)

Informasi Harga Powerloom (POWER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00327768
Low 24 Jam
$ 0.00352738
High 24 Jam

$ 0.00327768
$ 0.00352738
$ 0.330112
$ 0.00296729
+0.33%

+7.27%

-26.67%

-26.67%

Harga aktual Powerloom (POWER) adalah $0.00352694. Selama 24 jam terakhir, POWER diperdagangkan antara low $ 0.00327768 dan high $ 0.00352738, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPOWER adalah $ 0.330112, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00296729.

Dalam hal kinerja jangka pendek, POWER telah berubah sebesar +0.33% selama 1 jam terakhir, +7.27% selama 24 jam, dan -26.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Powerloom (POWER)

$ 551.02K
--
$ 3.51M
156.77M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Powerloom saat ini adalah $ 551.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POWER adalah 156.77M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.51M.

Riwayat Harga Powerloom (POWER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Powerloom ke USD adalah $ +0.00023914.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Powerloom ke USD adalah $ -0.0018832999.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Powerloom ke USD adalah $ -0.0020312702.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Powerloom ke USD adalah $ -0.006087677152861354.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00023914+7.27%
30 Days$ -0.0018832999-53.39%
60 Hari$ -0.0020312702-57.59%
90 Hari$ -0.006087677152861354-63.31%

Apa yang dimaksud dengan Powerloom (POWER)

Powerloom is the next-gen data layer for onchain consumer applications like DeFi, GameFi, NFTs, and more. It powers Web3 data apps that don’t want to spend millions of dollars on building or maintaining data access systems, RPC subscriptions, and data SaaS subscriptions. Powerloom helps them reduce operational costs, optimizing instead for scalability, flexibility, and agility. Every data point in every dataset generated by Powerloom is peer-validated, backed by consensus, and present on IPFS for complete transparency and trust.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Powerloom (POWER)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Powerloom (USD)

Berapa nilai Powerloom (POWER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Powerloom (POWER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Powerloom.

Cek prediksi harga Powerloom sekarang!

POWER ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Powerloom (POWER)

Memahami tokenomi Powerloom (POWER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token POWER sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Powerloom (POWER)

Berapa nilai Powerloom (POWER) hari ini?
Harga live POWER dalam USD adalah 0.00352694 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga POWER ke USD saat ini?
Harga POWER ke USD saat ini adalah $ 0.00352694. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Powerloom?
Kapitalisasi pasar POWER adalah $ 551.02K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar POWER?
Suplai beredar POWER adalah 156.77M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) POWER?
POWER mencapai harga ATH sebesar 0.330112 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) POWER?
POWER mencapai harga ATL 0.00296729 USD.
Berapa volume perdagangan POWER?
Volume perdagangan 24 jam live POWER adalah -- USD.
Akankah harga POWER naik lebih tinggi tahun ini?
POWER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga POWER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:07:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

