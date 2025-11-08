Harga Prol AI Hari Ini

Harga live Prol AI (PROL) hari ini adalah $ 0.00001045, dengan perubahan 0.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PROL ke USD saat ini adalah $ 0.00001045 per PROL.

Prol AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,889.22, dengan suplai yang beredar 946.48M PROL. Selama 24 jam terakhir, PROL diperdagangkan antara $ 0.00001045 (low) dan $ 0.00001053 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00174475, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001038.

Dalam kinerja jangka pendek, PROL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Prol AI (PROL)

Kapitalisasi Pasar $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.25K$ 10.25K $ 10.25K Suplai Peredaran 946.48M 946.48M 946.48M Total Suplai 981,096,793.569894 981,096,793.569894 981,096,793.569894

Kapitalisasi Pasar Prol AI saat ini adalah $ 9.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PROL adalah 946.48M, dan total suplainya sebesar 981096793.569894. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.25K.