BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live PUBLC hari ini adalah 0.00007552 USD. Kapitalisasi pasar PUBLX adalah 27,737 USD. Lacak informasi harga aktual PUBLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live PUBLC hari ini adalah 0.00007552 USD. Kapitalisasi pasar PUBLX adalah 27,737 USD. Lacak informasi harga aktual PUBLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PUBLX

Info Harga PUBLX

Penjelasan PUBLX

Whitepaper PUBLX

Situs Web Resmi PUBLX

Tokenomi PUBLX

Prakiraan Harga PUBLX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PUBLC

Harga PUBLC (PUBLX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PUBLX ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live PUBLC (PUBLX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:51:50 (UTC+8)

Harga PUBLC Hari Ini

Harga live PUBLC (PUBLX) hari ini adalah $ 0.00007552, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUBLX ke USD saat ini adalah $ 0.00007552 per PUBLX.

PUBLC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,737, dengan suplai yang beredar 367.28M PUBLX. Selama 24 jam terakhir, PUBLX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01290746, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006568.

Dalam kinerja jangka pendek, PUBLX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUBLC (PUBLX)

$ 27.74K
$ 27.74K$ 27.74K

--
----

$ 7.55M
$ 7.55M$ 7.55M

367.28M
367.28M 367.28M

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PUBLC saat ini adalah $ 27.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUBLX adalah 367.28M, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.55M.

Riwayat Harga PUBLC USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01290746
$ 0.01290746$ 0.01290746

$ 0.00006568
$ 0.00006568$ 0.00006568

--

--

0.00%

0.00%

Riwayat Harga PUBLC (PUBLX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PUBLC ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PUBLC ke USD adalah $ -0.0000010270.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PUBLC ke USD adalah $ -0.0000124127.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PUBLC ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000010270-1.36%
60 Hari$ -0.0000124127-16.43%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk PUBLC

Prediksi Harga PUBLC (PUBLX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PUBLX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga PUBLC (PUBLX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga PUBLC berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga PUBLC yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga PUBLX untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga PUBLC.

Apa yang dimaksud dengan PUBLC (PUBLX)

PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair.

PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible.

PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform.

PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more.

With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PUBLC (PUBLX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PUBLC

Berapa nilai 1 PUBLC pada tahun 2030?
Jika PUBLC tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga PUBLC tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:51:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PUBLC (PUBLX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi PUBLC Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.42
$23.42$23.42

+134.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006825
$0.00006825$0.00006825

+1,265.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009873
$0.009873$0.009873

+146.82%

Flux

Flux

FLUX

$0.19376
$0.19376$0.19376

+77.22%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010201
$0.000010201$0.000010201

+70.01%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02296
$0.02296$0.02296

+41.99%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.