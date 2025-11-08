Harga PUBLC Hari Ini

Harga live PUBLC (PUBLX) hari ini adalah $ 0.00007552, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUBLX ke USD saat ini adalah $ 0.00007552 per PUBLX.

PUBLC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,737, dengan suplai yang beredar 367.28M PUBLX. Selama 24 jam terakhir, PUBLX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01290746, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006568.

Dalam kinerja jangka pendek, PUBLX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUBLC (PUBLX)

Kapitalisasi Pasar $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M Suplai Peredaran 367.28M 367.28M 367.28M Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

