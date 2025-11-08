Harga PUNK Hari Ini

Harga live PUNK (SPUNK) hari ini adalah $ 0.00017815, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPUNK ke USD saat ini adalah $ 0.00017815 per SPUNK.

PUNK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,014.87, dengan suplai yang beredar 95.51M SPUNK. Selama 24 jam terakhir, SPUNK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01938285, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00016567.

Dalam kinerja jangka pendek, SPUNK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -42.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUNK (SPUNK)

Kapitalisasi Pasar $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.01K$ 17.01K $ 17.01K Suplai Peredaran 95.51M 95.51M 95.51M Total Suplai 95,510,494.27345908 95,510,494.27345908 95,510,494.27345908

