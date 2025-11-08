Harga Qudefi Hari Ini

Harga live Qudefi (QUDEFI) hari ini adalah $ 0.00056274, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUDEFI ke USD saat ini adalah $ 0.00056274 per QUDEFI.

Qudefi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,274, dengan suplai yang beredar 100.00M QUDEFI. Selama 24 jam terakhir, QUDEFI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.122975, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00032213.

Dalam kinerja jangka pendek, QUDEFI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Qudefi (QUDEFI)

Kapitalisasi Pasar $ 56.27K$ 56.27K $ 56.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.27K$ 56.27K $ 56.27K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Qudefi saat ini adalah $ 56.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUDEFI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.27K.