Harga live RabbitX hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual RBX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RBX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live RabbitX hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual RBX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RBX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RBX

Info Harga RBX

Penjelasan RBX

Whitepaper RBX

Situs Web Resmi RBX

Tokenomi RBX

Prakiraan Harga RBX

Logo RabbitX

Harga RabbitX (RBX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RBX ke USD:

$0.00080954
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live RabbitX (RBX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:09:43 (UTC+8)

Informasi Harga RabbitX (RBX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.300034
$ 0
-0.00%

-0.00%

+4.59%

+4.59%

Harga aktual RabbitX (RBX) adalah --. Selama 24 jam terakhir, RBX diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRBX adalah $ 0.300034, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RBX telah berubah sebesar -0.00% selama 1 jam terakhir, -0.00% selama 24 jam, dan +4.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RabbitX (RBX)

$ 485.66K
--
$ 809.58K
599.88M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar RabbitX saat ini adalah $ 485.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RBX adalah 599.88M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 809.58K.

Riwayat Harga RabbitX (RBX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga RabbitX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga RabbitX ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga RabbitX ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga RabbitX ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.00%
30 Days$ 0-81.26%
60 Hari$ 0-91.64%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya RabbitX (RBX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga RabbitX (USD)

Berapa nilai RabbitX (RBX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RabbitX (RBX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RabbitX.

Cek prediksi harga RabbitX sekarang!

RBX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi RabbitX (RBX)

Memahami tokenomi RabbitX (RBX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RBX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang RabbitX (RBX)

Berapa nilai RabbitX (RBX) hari ini?
Harga live RBX dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RBX ke USD saat ini?
Harga RBX ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RabbitX?
Kapitalisasi pasar RBX adalah $ 485.66K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RBX?
Suplai beredar RBX adalah 599.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RBX?
RBX mencapai harga ATH sebesar 0.300034 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RBX?
RBX mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan RBX?
Volume perdagangan 24 jam live RBX adalah -- USD.
Akankah harga RBX naik lebih tinggi tahun ini?
RBX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RBX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:09:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting RabbitX (RBX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

