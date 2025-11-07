Harga Re7 FRAX Hari Ini

Harga live Re7 FRAX (RE7FRAX) hari ini adalah $ 1.02, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RE7FRAX ke USD saat ini adalah $ 1.02 per RE7FRAX.

Re7 FRAX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,172, dengan suplai yang beredar 50.98K RE7FRAX. Selama 24 jam terakhir, RE7FRAX diperdagangkan antara $ 1.019 (low) dan $ 1.024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.036, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.985762.

Dalam kinerja jangka pendek, RE7FRAX bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -0.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Re7 FRAX (RE7FRAX)

Kapitalisasi Pasar $ 52.17K$ 52.17K $ 52.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.17K$ 52.17K $ 52.17K Suplai Peredaran 50.98K 50.98K 50.98K Total Suplai 50,977.81083474322 50,977.81083474322 50,977.81083474322

