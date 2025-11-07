BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Re7 FRAX hari ini adalah 1.02 USD. Kapitalisasi pasar RE7FRAX adalah 52,172 USD. Lacak informasi harga aktual RE7FRAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Re7 FRAX hari ini adalah 1.02 USD. Kapitalisasi pasar RE7FRAX adalah 52,172 USD. Lacak informasi harga aktual RE7FRAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RE7FRAX

Info Harga RE7FRAX

Penjelasan RE7FRAX

Situs Web Resmi RE7FRAX

Tokenomi RE7FRAX

Prakiraan Harga RE7FRAX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Re7 FRAX

Harga Re7 FRAX (RE7FRAX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RE7FRAX ke USD:

$1.02
$1.02$1.02
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Re7 FRAX (RE7FRAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:23:51 (UTC+8)

Harga Re7 FRAX Hari Ini

Harga live Re7 FRAX (RE7FRAX) hari ini adalah $ 1.02, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RE7FRAX ke USD saat ini adalah $ 1.02 per RE7FRAX.

Re7 FRAX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,172, dengan suplai yang beredar 50.98K RE7FRAX. Selama 24 jam terakhir, RE7FRAX diperdagangkan antara $ 1.019 (low) dan $ 1.024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.036, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.985762.

Dalam kinerja jangka pendek, RE7FRAX bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -0.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Re7 FRAX (RE7FRAX)

$ 52.17K
$ 52.17K$ 52.17K

--
----

$ 52.17K
$ 52.17K$ 52.17K

50.98K
50.98K 50.98K

50,977.81083474322
50,977.81083474322 50,977.81083474322

Kapitalisasi Pasar Re7 FRAX saat ini adalah $ 52.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RE7FRAX adalah 50.98K, dan total suplainya sebesar 50977.81083474322. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.17K.

Riwayat Harga Re7 FRAX USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
Low 24 Jam
$ 1.024
$ 1.024$ 1.024
High 24 Jam

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 0.985762
$ 0.985762$ 0.985762

+0.08%

+0.08%

-0.07%

-0.07%

Riwayat Harga Re7 FRAX (RE7FRAX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Re7 FRAX ke USD adalah $ +0.00077624.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Re7 FRAX ke USD adalah $ -0.0032079000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Re7 FRAX ke USD adalah $ -0.0005806860.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Re7 FRAX ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00077624+0.08%
30 Days$ -0.0032079000-0.31%
60 Hari$ -0.0005806860-0.05%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Re7 FRAX

Prediksi Harga Re7 FRAX (RE7FRAX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RE7FRAX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Re7 FRAX (RE7FRAX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Re7 FRAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Re7 FRAX yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga RE7FRAX untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Re7 FRAX.

Apa yang dimaksud dengan Re7 FRAX (RE7FRAX)

The Re7 FRAX vault curated by Re7 Labs is intended to seamlessly allocate FRAX liquidity to various Morpho markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum.

Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Re7 FRAX (RE7FRAX)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Re7 FRAX

Berapa nilai 1 Re7 FRAX pada tahun 2030?
Jika Re7 FRAX tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Re7 FRAX tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:23:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Re7 FRAX (RE7FRAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Re7 FRAX Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.53
$20.53$20.53

+105.30%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00039411
$0.00039411$0.00039411

+7,782.20%

Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004989
$0.00004989$0.00004989

+363.23%

Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008015
$0.008015$0.008015

+275.58%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010094
$0.010094$0.010094

+152.35%

Notevia

Notevia

NVA

$0.0000003136
$0.0000003136$0.0000003136

+109.06%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.