Tokenomi Repolite (REPOLITE)

Tokenomi Repolite (REPOLITE)

Telusuri wawasan utama tentang Repolite (REPOLITE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:51:52 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Repolite (REPOLITE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Repolite (REPOLITE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 6.16K
$ 6.16K$ 6.16K
Total Suplai:
$ 999.86M
$ 999.86M$ 999.86M
Suplai yang Beredar:
$ 999.86M
$ 999.86M$ 999.86M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.16K
$ 6.16K$ 6.16K
All-Time High:
$ 0.0000594
$ 0.0000594$ 0.0000594
All-Time Low:
$ 0.00000573
$ 0.00000573$ 0.00000573
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0$ 0

Informasi Repolite (REPOLITE)

Repolite is an AI-powered development platform that allows anyone to create, preview, and deploy web applications instantly through natural language. By combining generative AI and real-time build automation, Repolite turns ideas into production-ready apps within seconds. The platform is designed to empower developers and non-coders alike to prototype, iterate, and launch faster — all within a single, conversational interface. The $REPO token powers premium AI requests, app deployment, and ecosystem incentives across the Repolite network.

Situs Web Resmi:
https://Repolite.io/

Tokenomi Repolite (REPOLITE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Repolite (REPOLITE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token REPOLITE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token REPOLITE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi REPOLITE, jelajahi harga live token REPOLITE!

Prediksi Harga REPOLITE

Ingin mengetahui arah REPOLITE? Halaman prediksi harga REPOLITE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi