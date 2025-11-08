Harga RETRO KIDS Hari Ini

Harga live RETRO KIDS (RETRO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETRO ke USD saat ini adalah -- per RETRO.

RETRO KIDS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,315.06, dengan suplai yang beredar 999.85M RETRO. Selama 24 jam terakhir, RETRO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RETRO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RETRO KIDS (RETRO)

Kapitalisasi Pasar $ 6.32K$ 6.32K $ 6.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.32K$ 6.32K $ 6.32K Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Total Suplai 999,849,973.996301 999,849,973.996301 999,849,973.996301

Kapitalisasi Pasar RETRO KIDS saat ini adalah $ 6.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETRO adalah 999.85M, dan total suplainya sebesar 999849973.996301. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.32K.