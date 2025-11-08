Harga ROLLIE Hari Ini

Harga live ROLLIE (ROLLIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROLLIE ke USD saat ini adalah -- per ROLLIE.

ROLLIE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,197.58, dengan suplai yang beredar 996.55M ROLLIE. Selama 24 jam terakhir, ROLLIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ROLLIE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ROLLIE (ROLLIE)

Kapitalisasi Pasar $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.20K$ 5.20K $ 5.20K Suplai Peredaran 996.55M 996.55M 996.55M Total Suplai 996,550,754.1366814 996,550,754.1366814 996,550,754.1366814

Kapitalisasi Pasar ROLLIE saat ini adalah $ 5.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROLLIE adalah 996.55M, dan total suplainya sebesar 996550754.1366814. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.20K.