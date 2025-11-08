Harga Rugflip Hari Ini

Harga live Rugflip (RFLIP) hari ini adalah $ 0.00000627, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RFLIP ke USD saat ini adalah $ 0.00000627 per RFLIP.

Rugflip saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,209.16, dengan suplai yang beredar 989.95M RFLIP. Selama 24 jam terakhir, RFLIP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00027074, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000608.

Dalam kinerja jangka pendek, RFLIP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rugflip (RFLIP)

Kapitalisasi Pasar $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Suplai Peredaran 989.95M 989.95M 989.95M Total Suplai 989,951,692.074697 989,951,692.074697 989,951,692.074697

Kapitalisasi Pasar Rugflip saat ini adalah $ 6.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RFLIP adalah 989.95M, dan total suplainya sebesar 989951692.074697. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.21K.