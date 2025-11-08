Harga Ruglord Hari Ini

Harga live Ruglord ($RUG$) hari ini adalah $ 0.00000545, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $RUG$ ke USD saat ini adalah $ 0.00000545 per $RUG$.

Ruglord saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,341.18, dengan suplai yang beredar 980.00M $RUG$. Selama 24 jam terakhir, $RUG$ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00034665, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000542.

Dalam kinerja jangka pendek, $RUG$ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ruglord ($RUG$)

Kapitalisasi Pasar $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.45K$ 5.45K $ 5.45K Suplai Peredaran 980.00M 980.00M 980.00M Total Suplai 999,999,462.949193 999,999,462.949193 999,999,462.949193

Kapitalisasi Pasar Ruglord saat ini adalah $ 5.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $RUG$ adalah 980.00M, dan total suplainya sebesar 999999462.949193. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.45K.