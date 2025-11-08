Harga SADANT Hari Ini

Harga live SADANT (SADANT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SADANT ke USD saat ini adalah -- per SADANT.

SADANT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,923.24, dengan suplai yang beredar 1000.00M SADANT. Selama 24 jam terakhir, SADANT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00501591, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SADANT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SADANT (SADANT)

Kapitalisasi Pasar $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.92K$ 5.92K $ 5.92K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,996,394.0 999,996,394.0 999,996,394.0

Kapitalisasi Pasar SADANT saat ini adalah $ 5.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SADANT adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999996394.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.92K.