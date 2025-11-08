Harga Satushi Nukumutu Hari Ini

Harga live Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) hari ini adalah $ 0.00000916, dengan perubahan 42.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $NUKUMUTU ke USD saat ini adalah $ 0.00000916 per $NUKUMUTU.

Satushi Nukumutu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,586.09, dengan suplai yang beredar 718.94M $NUKUMUTU. Selama 24 jam terakhir, $NUKUMUTU diperdagangkan antara $ 0.00000904 (low) dan $ 0.00001801 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00094894, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000607.

Dalam kinerja jangka pendek, $NUKUMUTU bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan -14.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)

Kapitalisasi Pasar $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Suplai Peredaran 718.94M 718.94M 718.94M Total Suplai 718,941,586.310976 718,941,586.310976 718,941,586.310976

Kapitalisasi Pasar Satushi Nukumutu saat ini adalah $ 6.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $NUKUMUTU adalah 718.94M, dan total suplainya sebesar 718941586.310976. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.59K.