Harga SciNet Hari Ini

Harga live SciNet (SCINET) hari ini adalah $ 0.00188718, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCINET ke USD saat ini adalah $ 0.00188718 per SCINET.

SciNet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,871.84, dengan suplai yang beredar 10.00M SCINET. Selama 24 jam terakhir, SCINET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.193518, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00110197.

Dalam kinerja jangka pendek, SCINET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SciNet (SCINET)

Kapitalisasi Pasar $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

