Harga Sifchain Hari Ini

Harga live Sifchain (EROWAN) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EROWAN ke USD saat ini adalah -- per EROWAN.

Sifchain saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,597, dengan suplai yang beredar 30.31B EROWAN. Selama 24 jam terakhir, EROWAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.41, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EROWAN bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan +14.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sifchain (EROWAN)

Kapitalisasi Pasar $ 40.60K$ 40.60K $ 40.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.66K$ 40.66K $ 40.66K Suplai Peredaran 30.31B 30.31B 30.31B Total Suplai 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061 30,360,873,053.5061

Kapitalisasi Pasar Sifchain saat ini adalah $ 40.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EROWAN adalah 30.31B, dan total suplainya sebesar 30360873053.5061. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.66K.