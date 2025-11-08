Harga SizeChat Hari Ini

Harga live SizeChat (SIZE) hari ini adalah $ 0.00001163, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SIZE ke USD saat ini adalah $ 0.00001163 per SIZE.

SizeChat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,464.87, dengan suplai yang beredar 899.89M SIZE. Selama 24 jam terakhir, SIZE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0027345, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001128.

Dalam kinerja jangka pendek, SIZE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SizeChat (SIZE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.62K$ 11.62K $ 11.62K Suplai Peredaran 899.89M 899.89M 899.89M Total Suplai 999,456,877.681836 999,456,877.681836 999,456,877.681836

