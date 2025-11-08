Harga Slopana Hari Ini

Harga live Slopana (SLOPANA) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SLOPANA ke USD saat ini adalah -- per SLOPANA.

Slopana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,646.51, dengan suplai yang beredar 999.59M SLOPANA. Selama 24 jam terakhir, SLOPANA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SLOPANA bergerak +0.71% dalam satu jam terakhir dan -48.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Slopana (SLOPANA)

Kapitalisasi Pasar $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Suplai Peredaran 999.59M 999.59M 999.59M Total Suplai 999,591,248.000604 999,591,248.000604 999,591,248.000604

Kapitalisasi Pasar Slopana saat ini adalah $ 8.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLOPANA adalah 999.59M, dan total suplainya sebesar 999591248.000604. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.65K.