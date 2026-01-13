Harga Solana Compass Staked SOL Hari Ini

Harga live Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL) hari ini adalah $ 160.14, dengan perubahan 3.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi COMPASSSOL ke USD saat ini adalah $ 160.14 per COMPASSSOL.

Solana Compass Staked SOL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 952,573, dengan suplai yang beredar 5.95K COMPASSSOL. Selama 24 jam terakhir, COMPASSSOL diperdagangkan antara $ 159.88 (low) dan $ 165.82 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 308.97, sementara all-time low aset ini adalah $ 108.08.

Dalam kinerja jangka pendek, COMPASSSOL bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Solana Compass Staked SOL (COMPASSSOL)

Kapitalisasi Pasar $ 952.57K$ 952.57K $ 952.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 952.57K$ 952.57K $ 952.57K Suplai Peredaran 5.95K 5.95K 5.95K Total Suplai 5,948.556160139 5,948.556160139 5,948.556160139

Kapitalisasi Pasar Solana Compass Staked SOL saat ini adalah $ 952.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar COMPASSSOL adalah 5.95K, dan total suplainya sebesar 5948.556160139. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 952.57K.