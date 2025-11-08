Harga Soley Hari Ini

Harga live Soley (SOLEY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLEY ke USD saat ini adalah -- per SOLEY.

Soley saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,808.05, dengan suplai yang beredar 999.65M SOLEY. Selama 24 jam terakhir, SOLEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Soley (SOLEY)

Kapitalisasi Pasar $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Suplai Peredaran 999.65M 999.65M 999.65M Total Suplai 999,653,852.891048 999,653,852.891048 999,653,852.891048

Kapitalisasi Pasar Soley saat ini adalah $ 5.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLEY adalah 999.65M, dan total suplainya sebesar 999653852.891048. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.81K.