Harga SOLHolder Hari Ini

Harga live SOLHolder (SOLHOLDER) hari ini adalah $ 0.00000824, dengan perubahan 7.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOLHOLDER ke USD saat ini adalah $ 0.00000824 per SOLHOLDER.

SOLHolder saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,228.08, dengan suplai yang beredar 999.07M SOLHOLDER. Selama 24 jam terakhir, SOLHOLDER diperdagangkan antara $ 0.00000757 (low) dan $ 0.00000814 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00008874, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000757.

Dalam kinerja jangka pendek, SOLHOLDER bergerak +2.07% dalam satu jam terakhir dan -10.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SOLHolder (SOLHOLDER)

Kapitalisasi Pasar $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.23K$ 8.23K $ 8.23K Suplai Peredaran 999.07M 999.07M 999.07M Total Suplai 999,065,752.002787 999,065,752.002787 999,065,752.002787

Kapitalisasi Pasar SOLHolder saat ini adalah $ 8.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SOLHOLDER adalah 999.07M, dan total suplainya sebesar 999065752.002787. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.23K.