Harga Soulbucks Hari Ini

Harga live Soulbucks (SBX) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SBX ke USD saat ini adalah -- per SBX.

Soulbucks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,983.34, dengan suplai yang beredar 128.41M SBX. Selama 24 jam terakhir, SBX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00791712, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SBX bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -36.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Soulbucks (SBX)

Kapitalisasi Pasar $ 8.98K$ 8.98K $ 8.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K Suplai Peredaran 128.41M 128.41M 128.41M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

