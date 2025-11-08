Harga SPORT Hari Ini

Harga live SPORT (SPORT) hari ini adalah $ 0.00008044, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPORT ke USD saat ini adalah $ 0.00008044 per SPORT.

SPORT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,599, dengan suplai yang beredar 629.03M SPORT. Selama 24 jam terakhir, SPORT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.076412, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002284.

Dalam kinerja jangka pendek, SPORT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SPORT (SPORT)

Kapitalisasi Pasar $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 100.55K$ 100.55K $ 100.55K Suplai Peredaran 629.03M 629.03M 629.03M Total Suplai 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Kapitalisasi Pasar SPORT saat ini adalah $ 50.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPORT adalah 629.03M, dan total suplainya sebesar 1250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 100.55K.