BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Stoopid Cats hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual STOCAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STOCAT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Stoopid Cats hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual STOCAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STOCAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STOCAT

Info Harga STOCAT

Penjelasan STOCAT

Situs Web Resmi STOCAT

Tokenomi STOCAT

Prakiraan Harga STOCAT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Stoopid Cats

Harga Stoopid Cats (STOCAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 STOCAT ke USD:

$0.00035105
$0.00035105$0.00035105
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Stoopid Cats (STOCAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:28:06 (UTC+8)

Informasi Harga Stoopid Cats (STOCAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152819
$ 0.00152819$ 0.00152819

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Harga aktual Stoopid Cats (STOCAT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, STOCAT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTOCAT adalah $ 0.00152819, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STOCAT telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stoopid Cats (STOCAT)

$ 256.02K
$ 256.02K$ 256.02K

--
----

$ 522.71K
$ 522.71K$ 522.71K

729.30M
729.30M 729.30M

1,489,005,018.13
1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

Kapitalisasi Pasar Stoopid Cats saat ini adalah $ 256.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STOCAT adalah 729.30M, dan total suplainya sebesar 1489005018.13. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 522.71K.

Riwayat Harga Stoopid Cats (STOCAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Stoopid Cats ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Stoopid Cats ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Stoopid Cats ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Stoopid Cats ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-15.23%
60 Hari$ 0-47.52%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Stoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025.

At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community.

The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders.

In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition.

The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform.

$STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships.

Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment.

Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience.

With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Stoopid Cats (STOCAT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Stoopid Cats (USD)

Berapa nilai Stoopid Cats (STOCAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stoopid Cats (STOCAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stoopid Cats.

Cek prediksi harga Stoopid Cats sekarang!

STOCAT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Stoopid Cats (STOCAT)

Memahami tokenomi Stoopid Cats (STOCAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STOCAT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Stoopid Cats (STOCAT)

Berapa nilai Stoopid Cats (STOCAT) hari ini?
Harga live STOCAT dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STOCAT ke USD saat ini?
Harga STOCAT ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stoopid Cats?
Kapitalisasi pasar STOCAT adalah $ 256.02K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STOCAT?
Suplai beredar STOCAT adalah 729.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STOCAT?
STOCAT mencapai harga ATH sebesar 0.00152819 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STOCAT?
STOCAT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan STOCAT?
Volume perdagangan 24 jam live STOCAT adalah -- USD.
Akankah harga STOCAT naik lebih tinggi tahun ini?
STOCAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STOCAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:28:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stoopid Cats (STOCAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,316.92
$100,316.92$100,316.92

-1.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,241.58
$3,241.58$3,241.58

-1.76%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0878
$1.0878$1.0878

+26.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.54
$152.54$152.54

-2.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,316.92
$100,316.92$100,316.92

-1.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,241.58
$3,241.58$3,241.58

-1.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.54
$152.54$152.54

-2.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1891
$2.1891$2.1891

-2.03%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16210
$0.16210$0.16210

+1.84%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016177
$0.00016177$0.00016177

+3,135.40%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004269
$0.00004269$0.00004269

+296.37%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007763
$0.007763$0.007763

+263.77%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$18.2280
$18.2280$18.2280

+198.33%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009502
$0.009502$0.009502

+137.55%