Harga StrongHands Finance Hari Ini

Harga live StrongHands Finance (ISHND) hari ini adalah $ 0.00199754, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ISHND ke USD saat ini adalah $ 0.00199754 per ISHND.

StrongHands Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,987, dengan suplai yang beredar 14.51M ISHND. Selama 24 jam terakhir, ISHND diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.79, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ISHND bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar StrongHands Finance (ISHND)

Kapitalisasi Pasar $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 198.45K$ 198.45K $ 198.45K Suplai Peredaran 14.51M 14.51M 14.51M Total Suplai 99,346,969.0 99,346,969.0 99,346,969.0

