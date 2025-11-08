Harga SUIDeFAI by SuiAI Hari Ini

Harga live SUIDeFAI by SuiAI (SUID) hari ini adalah $ 0.00000793, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUID ke USD saat ini adalah $ 0.00000793 per SUID.

SUIDeFAI by SuiAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,925.01, dengan suplai yang beredar 1.00B SUID. Selama 24 jam terakhir, SUID diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00174686, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000246.

Dalam kinerja jangka pendek, SUID bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SUIDeFAI by SuiAI (SUID)

Kapitalisasi Pasar $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

