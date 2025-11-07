Harga Taraswap Hari Ini

Harga live Taraswap (TSWAP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TSWAP ke USD saat ini adalah -- per TSWAP.

Taraswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 192,357, dengan suplai yang beredar 1.00B TSWAP. Selama 24 jam terakhir, TSWAP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01762556, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, TSWAP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Taraswap (TSWAP)

Kapitalisasi Pasar $ 192.36K$ 192.36K $ 192.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 192.36K$ 192.36K $ 192.36K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Taraswap saat ini adalah $ 192.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TSWAP adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 192.36K.