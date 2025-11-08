BursaDEX+
Harga live TENET hari ini adalah 0.00001533 USD. Kapitalisasi pasar TENET adalah 6,458.77 USD. Lacak informasi harga aktual TENET ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang TENET

Info Harga TENET

Penjelasan TENET

Situs Web Resmi TENET

Tokenomi TENET

Prakiraan Harga TENET

Harga TENET (TENET)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TENET ke USD:

--
----
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live TENET (TENET)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:32:19 (UTC+8)

Harga TENET Hari Ini

Harga live TENET (TENET) hari ini adalah $ 0.00001533, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TENET ke USD saat ini adalah $ 0.00001533 per TENET.

TENET saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,458.77, dengan suplai yang beredar 421.35M TENET. Selama 24 jam terakhir, TENET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.346224, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001505.

Dalam kinerja jangka pendek, TENET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TENET (TENET)

$ 6.46K
$ 6.46K$ 6.46K

--
----

$ 18.39K
$ 18.39K$ 18.39K

421.35M
421.35M 421.35M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TENET saat ini adalah $ 6.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TENET adalah 421.35M, dan total suplainya sebesar 1200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.39K.

Riwayat Harga TENET USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.346224
$ 0.346224$ 0.346224

$ 0.00001505
$ 0.00001505$ 0.00001505

--

--

0.00%

0.00%

Riwayat Harga TENET (TENET) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TENET ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TENET ke USD adalah $ -0.0000125548.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TENET ke USD adalah $ -0.0000128271.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TENET ke USD adalah $ -0.00012180095114620185.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000125548-81.89%
60 Hari$ -0.0000128271-83.67%
90 Hari$ -0.00012180095114620185-88.82%

Prediksi Harga untuk TENET

Prediksi Harga TENET (TENET) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TENET pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga TENET (TENET) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga TENET berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan TENET (TENET)

TENET is a DeFi-focused EVM Layer-1 bringing liquidity and yield opportunities to LSDs. TENET allows LSDs to re-stake to its network and be used in TENET's DeFi Ecosystem by utilizing a new consensus mechanism called Diversified PoS. This allows LSDs like stEth to participate in validation, making it the most secure blockchain ever created.

After an LSD is staked to TENET, users get back an LLSD, which can be used throughout TENET’s ecosystem. LSDC (Liquid Staking Dollar Coin) is TENET’s overcollateralized stablecoin minted from LSDs, and it the first-ever interest bearing stablecoin backed by a basket of liquid assets.

What makes TENET unique?

It is the only active EVM layer-1 operating on Cosmos. This delivers maximum composability of money, while making development exceptionally easy. All Cosmos assets can natively move to TENET. The vast code libraries of EVM networks like Ethereum can likewise be used on TENET.

The blockchain’s consensus model is an industry-first: Validate through major token’s liquid staking derivatives. This makes TENET welcoming to other blockchains rather than an aggressive competitor. Validation through major network’s tokens makes TENET the hardest network to attack, as it has the combined security of Ethereum, Polygon, BNB Chain, and other networks.

The ability to mint LSDC (Liquid Staking Dollar Coin) from the LSDs that validate TENET give major liquidity advantages. Network validators have an added layer of liquidity on TENET, while they earn the yields of the LSDs. This makes DeFi instantly more liquid on the TENET blockchain.

TENET is also the first blockchain to be run on native gauges. Similar to Curve Finance, the TENET token can be staked for veTenet and vote on how rewards will be distributed throughout the LSDs and apps on its entire native ecosystem. TENET is the first blockchain to ever do this at the base level, allowing a new era of what's possible from a Layer-1 token.

Berapa nilai 1 TENET pada tahun 2030?
Jika TENET tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga TENET tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
