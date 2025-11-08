Harga TENET Hari Ini

Harga live TENET (TENET) hari ini adalah $ 0.00001533, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TENET ke USD saat ini adalah $ 0.00001533 per TENET.

TENET saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,458.77, dengan suplai yang beredar 421.35M TENET. Selama 24 jam terakhir, TENET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.346224, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001505.

Dalam kinerja jangka pendek, TENET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TENET (TENET)

Kapitalisasi Pasar $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K Suplai Peredaran 421.35M 421.35M 421.35M Total Suplai 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar TENET saat ini adalah $ 6.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TENET adalah 421.35M, dan total suplainya sebesar 1200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.39K.