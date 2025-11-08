Harga ThankYouSonicGod Hari Ini

Harga live ThankYouSonicGod (TYSG) hari ini adalah $ 0.00000848, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TYSG ke USD saat ini adalah $ 0.00000848 per TYSG.

ThankYouSonicGod saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,476.5, dengan suplai yang beredar 1.00B TYSG. Selama 24 jam terakhir, TYSG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00061632, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000839.

Dalam kinerja jangka pendek, TYSG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ThankYouSonicGod (TYSG)

Kapitalisasi Pasar $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.48K$ 8.48K $ 8.48K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ThankYouSonicGod saat ini adalah $ 8.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TYSG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.48K.