Harga Thats Crazy Hari Ini

Harga live Thats Crazy (CRAZY) hari ini adalah $ 0.00000774, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRAZY ke USD saat ini adalah $ 0.00000774 per CRAZY.

Thats Crazy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,742.79, dengan suplai yang beredar 999.99M CRAZY. Selama 24 jam terakhir, CRAZY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00045882, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000514.

Dalam kinerja jangka pendek, CRAZY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Thats Crazy (CRAZY)

Kapitalisasi Pasar $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,993,232.44 999,993,232.44 999,993,232.44

Kapitalisasi Pasar Thats Crazy saat ini adalah $ 7.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRAZY adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999993232.44. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.74K.