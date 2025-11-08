Harga The Breadverse Hari Ini

Harga live The Breadverse (BREAD) hari ini adalah $ 0.00000998, dengan perubahan 0.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BREAD ke USD saat ini adalah $ 0.00000998 per BREAD.

The Breadverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,485.36, dengan suplai yang beredar 849.94M BREAD. Selama 24 jam terakhir, BREAD diperdagangkan antara $ 0.0000098 (low) dan $ 0.00001002 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010455, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000098.

Dalam kinerja jangka pendek, BREAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Breadverse (BREAD)

Kapitalisasi Pasar $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.49K$ 8.49K $ 8.49K Suplai Peredaran 849.94M 849.94M 849.94M Total Suplai 849,943,894.263907 849,943,894.263907 849,943,894.263907

Kapitalisasi Pasar The Breadverse saat ini adalah $ 8.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BREAD adalah 849.94M, dan total suplainya sebesar 849943894.263907. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.49K.