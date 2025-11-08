Harga The Dev is a Baby Hari Ini

Harga live The Dev is a Baby (BBYDEV) hari ini adalah $ 0.00000759, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBYDEV ke USD saat ini adalah $ 0.00000759 per BBYDEV.

The Dev is a Baby saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,074.28, dengan suplai yang beredar 932.26M BBYDEV. Selama 24 jam terakhir, BBYDEV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00050298, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000635.

Dalam kinerja jangka pendek, BBYDEV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar The Dev is a Baby (BBYDEV)

Kapitalisasi Pasar $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Suplai Peredaran 932.26M 932.26M 932.26M Total Suplai 932,263,928.343162 932,263,928.343162 932,263,928.343162

Kapitalisasi Pasar The Dev is a Baby saat ini adalah $ 7.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BBYDEV adalah 932.26M, dan total suplainya sebesar 932263928.343162. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.07K.