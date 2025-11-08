Harga Tidex Hari Ini

Harga live Tidex (TDX) hari ini adalah $ 0.0031099, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TDX ke USD saat ini adalah $ 0.0031099 per TDX.

Tidex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,099, dengan suplai yang beredar 10.00M TDX. Selama 24 jam terakhir, TDX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.804177, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005091.

Dalam kinerja jangka pendek, TDX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tidex (TDX)

Kapitalisasi Pasar $ 31.10K$ 31.10K $ 31.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 310.99K$ 310.99K $ 310.99K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Tidex saat ini adalah $ 31.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TDX adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 310.99K.