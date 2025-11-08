Harga Trivians Hari Ini

Harga live Trivians (TRIVIA) hari ini adalah $ 0.00004485, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TRIVIA ke USD saat ini adalah $ 0.00004485 per TRIVIA.

Trivians saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,585, dengan suplai yang beredar 615.00M TRIVIA. Selama 24 jam terakhir, TRIVIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04093968, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003258.

Dalam kinerja jangka pendek, TRIVIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Trivians (TRIVIA)

Kapitalisasi Pasar $ 27.59K$ 27.59K $ 27.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.85K$ 44.85K $ 44.85K Suplai Peredaran 615.00M 615.00M 615.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Trivians saat ini adalah $ 27.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRIVIA adalah 615.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.85K.