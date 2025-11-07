BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live TruFin Staked MATIC hari ini adalah 0.02285356 USD. Lacak informasi harga aktual TRUMATIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRUMATIC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live TruFin Staked MATIC hari ini adalah 0.02285356 USD. Lacak informasi harga aktual TRUMATIC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRUMATIC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRUMATIC

Info Harga TRUMATIC

Penjelasan TRUMATIC

Whitepaper TRUMATIC

Situs Web Resmi TRUMATIC

Tokenomi TRUMATIC

Prakiraan Harga TRUMATIC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo TruFin Staked MATIC

Harga TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 TRUMATIC ke USD:

$0.02285356
$0.02285356$0.02285356
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:46:09 (UTC+8)

Informasi Harga TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 0.02028559
$ 0.02028559$ 0.02028559

--

--

-88.87%

-88.87%

Harga aktual TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) adalah $0.02285356. Selama 24 jam terakhir, TRUMATIC diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRUMATIC adalah $ 1.33, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02028559.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRUMATIC telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -88.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

--
----

$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M

117.19M
117.19M 117.19M

117,194,816.7198007
117,194,816.7198007 117,194,816.7198007

Kapitalisasi Pasar TruFin Staked MATIC saat ini adalah $ 2.68M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TRUMATIC adalah 117.19M, dan total suplainya sebesar 117194816.7198007. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.68M.

Riwayat Harga TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga TruFin Staked MATIC ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga TruFin Staked MATIC ke USD adalah $ -0.0208302406.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga TruFin Staked MATIC ke USD adalah $ -0.0211277299.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga TruFin Staked MATIC ke USD adalah $ -0.2489552649759987.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0208302406-91.14%
60 Hari$ -0.0211277299-92.44%
90 Hari$ -0.2489552649759987-91.59%

Apa yang dimaksud dengan TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC).

  • Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.
  • When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.
  • Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.

The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities:

  • Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.
  • DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.
  • Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga TruFin Staked MATIC (USD)

Berapa nilai TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TruFin Staked MATIC.

Cek prediksi harga TruFin Staked MATIC sekarang!

TRUMATIC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Memahami tokenomi TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRUMATIC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Berapa nilai TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) hari ini?
Harga live TRUMATIC dalam USD adalah 0.02285356 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRUMATIC ke USD saat ini?
Harga TRUMATIC ke USD saat ini adalah $ 0.02285356. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TruFin Staked MATIC?
Kapitalisasi pasar TRUMATIC adalah $ 2.68M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRUMATIC?
Suplai beredar TRUMATIC adalah 117.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRUMATIC?
TRUMATIC mencapai harga ATH sebesar 1.33 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRUMATIC?
TRUMATIC mencapai harga ATL 0.02028559 USD.
Berapa volume perdagangan TRUMATIC?
Volume perdagangan 24 jam live TRUMATIC adalah -- USD.
Akankah harga TRUMATIC naik lebih tinggi tahun ini?
TRUMATIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRUMATIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:46:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TruFin Staked MATIC (TRUMATIC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,816.25
$101,816.25$101,816.25

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,348.86
$3,348.86$3,348.86

+1.48%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1607
$1.1607$1.1607

+35.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.93
$156.93$156.93

+0.64%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,816.25
$101,816.25$101,816.25

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,348.86
$3,348.86$3,348.86

+1.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.93
$156.93$156.93

+0.64%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2282
$2.2282$2.2282

-0.28%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$967.30
$967.30$967.30

+3.60%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.005648
$0.005648$0.005648

+464.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.132
$4.132$4.132

+313.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007953
$0.007953$0.007953

+272.68%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002433
$0.00002433$0.00002433

+125.90%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.9485
$13.9485$13.9485

+128.28%