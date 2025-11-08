Harga Twurtle the turtle Hari Ini

Harga live Twurtle the turtle (TWURTLE) hari ini adalah $ 0.00001788, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TWURTLE ke USD saat ini adalah $ 0.00001788 per TWURTLE.

Twurtle the turtle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,838.81, dengan suplai yang beredar 997.94M TWURTLE. Selama 24 jam terakhir, TWURTLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00269514, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001054.

Dalam kinerja jangka pendek, TWURTLE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Twurtle the turtle (TWURTLE)

Kapitalisasi Pasar $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Suplai Peredaran 997.94M 997.94M 997.94M Total Suplai 997,941,091.789517 997,941,091.789517 997,941,091.789517

Kapitalisasi Pasar Twurtle the turtle saat ini adalah $ 17.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TWURTLE adalah 997.94M, dan total suplainya sebesar 997941091.789517. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.84K.