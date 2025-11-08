Harga ULTIMO Hari Ini

Harga live ULTIMO (ULTIMO) hari ini adalah $ 0.00000708, dengan perubahan 1.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ULTIMO ke USD saat ini adalah $ 0.00000708 per ULTIMO.

ULTIMO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,077.91, dengan suplai yang beredar 999.90M ULTIMO. Selama 24 jam terakhir, ULTIMO diperdagangkan antara $ 0.00000703 (low) dan $ 0.00000718 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00031687, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000703.

Dalam kinerja jangka pendek, ULTIMO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -79.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ULTIMO (ULTIMO)

Kapitalisasi Pasar $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Suplai Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Total Suplai 999,898,012.462031 999,898,012.462031 999,898,012.462031

Kapitalisasi Pasar ULTIMO saat ini adalah $ 7.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ULTIMO adalah 999.90M, dan total suplainya sebesar 999898012.462031. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.08K.