Harga Ungraduate Gamer Hari Ini

Harga live Ungraduate Gamer (UGG) hari ini adalah $ 0.0000064, dengan perubahan 7.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UGG ke USD saat ini adalah $ 0.0000064 per UGG.

Ungraduate Gamer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,934.73, dengan suplai yang beredar 926.99M UGG. Selama 24 jam terakhir, UGG diperdagangkan antara $ 0.0000059 (low) dan $ 0.00000643 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0008962, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000578.

Dalam kinerja jangka pendek, UGG bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan -22.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ungraduate Gamer (UGG)

Kapitalisasi Pasar $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Suplai Peredaran 926.99M 926.99M 926.99M Total Suplai 926,993,224.702342 926,993,224.702342 926,993,224.702342

Kapitalisasi Pasar Ungraduate Gamer saat ini adalah $ 5.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UGG adalah 926.99M, dan total suplainya sebesar 926993224.702342. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.93K.