Harga Vector AI Hari Ini

Harga live Vector AI (VECTOR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VECTOR ke USD saat ini adalah -- per VECTOR.

Vector AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,028.11, dengan suplai yang beredar 903.11M VECTOR. Selama 24 jam terakhir, VECTOR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VECTOR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vector AI (VECTOR)

Kapitalisasi Pasar $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Suplai Peredaran 903.11M 903.11M 903.11M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

