Harga Vela Token Hari Ini

Harga live Vela Token (VELA) hari ini adalah $ 0.0011533, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VELA ke USD saat ini adalah $ 0.0011533 per VELA.

Vela Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,391.46, dengan suplai yang beredar 16.81M VELA. Selama 24 jam terakhir, VELA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 7.67, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VELA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vela Token (VELA)

Kapitalisasi Pasar $ 19.39K$ 19.39K $ 19.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.37K$ 40.37K $ 40.37K Suplai Peredaran 16.81M 16.81M 16.81M Total Suplai 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Vela Token saat ini adalah $ 19.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VELA adalah 16.81M, dan total suplainya sebesar 35000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.37K.