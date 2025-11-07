BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live VetMe hari ini adalah 0.00020346 USD. Lacak informasi harga aktual VETME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VETME dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live VetMe hari ini adalah 0.00020346 USD. Lacak informasi harga aktual VETME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VETME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VETME

Info Harga VETME

Penjelasan VETME

Situs Web Resmi VETME

Tokenomi VETME

Prakiraan Harga VETME

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo VetMe

Harga VetMe (VETME)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VETME ke USD:

$0.00020346
$0.00020346$0.00020346
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live VetMe (VETME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:35:24 (UTC+8)

Informasi Harga VetMe (VETME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00537621
$ 0.00537621$ 0.00537621

$ 0.00018462
$ 0.00018462$ 0.00018462

--

--

-0.86%

-0.86%

Harga aktual VetMe (VETME) adalah $0.00020346. Selama 24 jam terakhir, VETME diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVETME adalah $ 0.00537621, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00018462.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VETME telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -0.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VetMe (VETME)

$ 198.85K
$ 198.85K$ 198.85K

--
----

$ 203.46K
$ 203.46K$ 203.46K

977.33M
977.33M 977.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar VetMe saat ini adalah $ 198.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VETME adalah 977.33M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 203.46K.

Riwayat Harga VetMe (VETME) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga VetMe ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga VetMe ke USD adalah $ -0.0000666266.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga VetMe ke USD adalah $ -0.0000868893.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga VetMe ke USD adalah $ -0.000168302837200121.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0000666266-32.74%
60 Hari$ -0.0000868893-42.70%
90 Hari$ -0.000168302837200121-45.27%

Apa yang dimaksud dengan VetMe (VETME)

VetMe is a blockchain-based vetting and escrow service that aims to provide a platform for professionals to conduct transactions securely. The company has released a beta version of its peer-to-peer escrow service and a prototype of its over-the-counter trading platform. The VetMe token can be used for staking, which will earn holders a share of the platform's profits, and for paying zero fees on the platform. Holding a certain amount of tokens will also unlock premium features in the future. The VetMe token can be used for P2P escrow service for crypto users, OTC escrow service for traders, and KYC service for users to verify the identity of their clients.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya VetMe (VETME)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga VetMe (USD)

Berapa nilai VetMe (VETME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VetMe (VETME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VetMe.

Cek prediksi harga VetMe sekarang!

VETME ke Mata Uang Lokal

Tokenomi VetMe (VETME)

Memahami tokenomi VetMe (VETME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VETME sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang VetMe (VETME)

Berapa nilai VetMe (VETME) hari ini?
Harga live VETME dalam USD adalah 0.00020346 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VETME ke USD saat ini?
Harga VETME ke USD saat ini adalah $ 0.00020346. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VetMe?
Kapitalisasi pasar VETME adalah $ 198.85K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VETME?
Suplai beredar VETME adalah 977.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VETME?
VETME mencapai harga ATH sebesar 0.00537621 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VETME?
VETME mencapai harga ATL 0.00018462 USD.
Berapa volume perdagangan VETME?
Volume perdagangan 24 jam live VETME adalah -- USD.
Akankah harga VETME naik lebih tinggi tahun ini?
VETME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VETME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:35:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting VetMe (VETME)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,206.31
$100,206.31$100,206.31

-1.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,238.85
$3,238.85$3,238.85

-1.85%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1309
$1.1309$1.1309

+31.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.25
$152.25$152.25

-2.35%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,206.31
$100,206.31$100,206.31

-1.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,238.85
$3,238.85$3,238.85

-1.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.25
$152.25$152.25

-2.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1868
$2.1868$2.1868

-2.13%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16170
$0.16170$0.16170

+1.59%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015880
$0.00015880$0.00015880

+3,076.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004205
$0.00004205$0.00004205

+290.43%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007975
$0.007975$0.007975

+273.71%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$18.6815
$18.6815$18.6815

+205.75%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009466
$0.009466$0.009466

+136.65%