Harga Viction Bridged USDT Hari Ini

Harga live Viction Bridged USDT (USDT) hari ini adalah $ 0.999303, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USDT ke USD saat ini adalah $ 0.999303 per USDT.

Viction Bridged USDT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,231, dengan suplai yang beredar 50.27K USDT. Selama 24 jam terakhir, USDT diperdagangkan antara $ 0.993312 (low) dan $ 1.006 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.494536.

Dalam kinerja jangka pendek, USDT bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -0.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Viction Bridged USDT (USDT)

Kapitalisasi Pasar $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Suplai Peredaran 50.27K 50.27K 50.27K Total Suplai 50,266.502895 50,266.502895 50,266.502895

