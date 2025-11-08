Harga Wale Hari Ini

Harga live Wale (WALE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WALE ke USD saat ini adalah -- per WALE.

Wale saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,295.46, dengan suplai yang beredar 1.00B WALE. Selama 24 jam terakhir, WALE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00381407, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WALE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -29.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wale (WALE)

Kapitalisasi Pasar $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

