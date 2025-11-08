Harga Warlords of Solana Hari Ini

Harga live Warlords of Solana (WLOS) hari ini adalah $ 0.07289, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WLOS ke USD saat ini adalah $ 0.07289 per WLOS.

Warlords of Solana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,042.04, dengan suplai yang beredar 96.61K WLOS. Selama 24 jam terakhir, WLOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.67, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.055387.

Dalam kinerja jangka pendek, WLOS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Warlords of Solana (WLOS)

Kapitalisasi Pasar $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K Suplai Peredaran 96.61K 96.61K 96.61K Total Suplai 96,608.600355 96,608.600355 96,608.600355

Kapitalisasi Pasar Warlords of Solana saat ini adalah $ 7.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WLOS adalah 96.61K, dan total suplainya sebesar 96608.600355. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.04K.