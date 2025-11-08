Harga Wistaverse Hari Ini

Harga live Wistaverse (WISTA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WISTA ke USD saat ini adalah -- per WISTA.

Wistaverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,071.89, dengan suplai yang beredar 37.13M WISTA. Selama 24 jam terakhir, WISTA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.091306, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WISTA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wistaverse (WISTA)

Kapitalisasi Pasar $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Suplai Peredaran 37.13M 37.13M 37.13M Total Suplai 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wistaverse saat ini adalah $ 18.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WISTA adalah 37.13M, dan total suplainya sebesar 42000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.44K.