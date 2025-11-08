Harga WOPEN Hari Ini

Harga live WOPEN (WOPEN) hari ini adalah $ 0.00000541, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOPEN ke USD saat ini adalah $ 0.00000541 per WOPEN.

WOPEN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,236.93, dengan suplai yang beredar 968.49M WOPEN. Selama 24 jam terakhir, WOPEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00058278, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000052.

Dalam kinerja jangka pendek, WOPEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WOPEN (WOPEN)

Kapitalisasi Pasar $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Suplai Peredaran 968.49M 968.49M 968.49M Total Suplai 968,492,147.633156 968,492,147.633156 968,492,147.633156

Kapitalisasi Pasar WOPEN saat ini adalah $ 5.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOPEN adalah 968.49M, dan total suplainya sebesar 968492147.633156. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.24K.