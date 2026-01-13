Harga Wrapped OM Hari Ini

Harga live Wrapped OM (WOM) hari ini adalah $ 0.076048, dengan perubahan 1.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOM ke USD saat ini adalah $ 0.076048 per WOM.

Wrapped OM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 114,274, dengan suplai yang beredar 1.50M WOM. Selama 24 jam terakhir, WOM diperdagangkan antara $ 0.075971 (low) dan $ 0.077129 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.083211, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.069934.

Dalam kinerja jangka pendek, WOM bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -4.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped OM (WOM)

Kapitalisasi Pasar $ 114.27K$ 114.27K $ 114.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 114.27K$ 114.27K $ 114.27K Suplai Peredaran 1.50M 1.50M 1.50M Total Suplai 1,502,379.56536046 1,502,379.56536046 1,502,379.56536046

