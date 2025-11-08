Harga Wrapped SAFU Hari Ini

Harga live Wrapped SAFU (WSAFU) hari ini adalah $ 0.00143831, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WSAFU ke USD saat ini adalah $ 0.00143831 per WSAFU.

Wrapped SAFU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,301.19, dengan suplai yang beredar 3.69M WSAFU. Selama 24 jam terakhir, WSAFU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.060222, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00127535.

Dalam kinerja jangka pendek, WSAFU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped SAFU (WSAFU)

Kapitalisasi Pasar $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Suplai Peredaran 3.69M 3.69M 3.69M Total Suplai 3,685,708.314874074 3,685,708.314874074 3,685,708.314874074

Kapitalisasi Pasar Wrapped SAFU saat ini adalah $ 5.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WSAFU adalah 3.69M, dan total suplainya sebesar 3685708.314874074. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.30K.